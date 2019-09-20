Умер заслуженный артист РФ Анатолий Бородин

Скончался заслуженный артист РФ Анатолий Бородин, сообщает ГТРК «Кубань». Ему было 80 лет, причина смерти пока не уточняется.

Отмечается, что прощание с артистом пройдёт в краснодарском музыкальном театре «Премьера» в понедельник, 23 сентября, в 11:00.

Анатолий Бородин известен зрителю по таким картинам, как «Супермент», Из жизни Федора Кузькина», «Убийство на “Ждановской”». С 1975 года он являлся солистом Краснодарского театра оперетты.

Ранее НСН сообщала, что скончался актёр Сергей Афанасьев. Отмечалось, что наиболее известные его роли в таких картинах как «Час Волкова», «Охота на гения», «Земский доктор. Возвращение», «Дипломат».

