Скончался актер Сергей Афанасьев
19 сентября 201920:11
Союз кинематографистов России сообщил о смерти актера театра и кино Сергея Афанасьева.
По информации Союза, он умер после длительной болезни в возрасте 62 лет. О месте и дате похорон артиста пока не сообщается.
Афанасьев начал карьеру актера в 1991 году. За свой творческий путь он снялся в десятках фильмов.
Как отмечает РЕН ТВ, наиболее известные его роли в таких картинах как "Час Волкова", "Охота на гения", "Земский доктор. Возвращение", "Дипломат".
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