Скончался актер Сергей Афанасьев

Союз кинематографистов России сообщил о смерти актера театра и кино Сергея Афанасьева.

По информации Союза, он умер после длительной болезни в возрасте 62 лет. О месте и дате похорон артиста пока не сообщается.

Афанасьев начал карьеру актера в 1991 году. За свой творческий путь он снялся в десятках фильмов.

Как отмечает РЕН ТВ, наиболее известные его роли в таких картинах как "Час Волкова", "Охота на гения", "Земский доктор. Возвращение", "Дипломат".

