Умер заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров

Скончался заслуженный артист Беларуси Вениамин Захаров, ему исполнилось 55 лет 22 января. Об этом говорится на сайте Большого театра Республики, где он долгое время работал.

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Захаров поступил на службу в Большой театр Беларуси в 18 лет и стал ведущим мастером сцены в 23 года.

Вениамин Захаров сыграл более чем в тысяче спектаклей, в том числе исполнял главные партии в «Спартаке», «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте», «Щелкунчике», «Кармен-сюита», «Спящей красавице» и балете «Дон Кихот».

Захаров также работал в Музыкальном театре и в Белорусской хореографической гимназии-колледже.

«Коллектив Большого театра выражает искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам, близким Вениамина Захарова», – говорится в некрологе

О причине смерти заслуженного артиста не сообщается.



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ФОТО: РИА Новости
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