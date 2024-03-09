Умер заслуженный артист Белоруссии Вениамин Захаров

Захаров поступил на службу в Большой театр Беларуси в 18 лет и стал ведущим мастером сцены в 23 года.



Вениамин Захаров сыграл более чем в тысяче спектаклей, в том числе исполнял главные партии в «Спартаке», «Лебедином озере», «Ромео и Джульетте», «Щелкунчике», «Кармен-сюита», «Спящей красавице» и балете «Дон Кихот».

Захаров также работал в Музыкальном театре и в Белорусской хореографической гимназии-колледже.



«Коллектив Большого театра выражает искренние соболезнования родным, друзьям, коллегам, близким Вениамина Захарова», – говорится в некрологе



О причине смерти заслуженного артиста не сообщается.





