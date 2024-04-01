Умер второй за сутки член команды КВН «Одесские джентльмены»

Артиста не стало 1 апреля. Причина смерти не называется.

Это уже второй игрок «Одесских джентльменов», умерший за последние сутки. Утром в понедельник стало известно об уходе из жизни бывшего капитана команды Светослава Пелишенко.

«Одесские джентльмены» выступали в КВН с 1986 по 2000 год. В 1986-1987 годах и в 1990-м команда становилась победителем Высшей лиги.

В середине марта в возрасте 43 лет умер участник команды - чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев, передает «Радиоточка НСН».

