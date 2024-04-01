Умер второй за сутки член команды КВН «Одесские джентльмены»
На Украине умер игрок команды КВН «Одесские джентльмены» Александр Теплицкий, сообщила кинокритик Сусанна Альперина в своем Telegram-канале.
Артиста не стало 1 апреля. Причина смерти не называется.
Это уже второй игрок «Одесских джентльменов», умерший за последние сутки. Утром в понедельник стало известно об уходе из жизни бывшего капитана команды Светослава Пелишенко.
«Одесские джентльмены» выступали в КВН с 1986 по 2000 год. В 1986-1987 годах и в 1990-м команда становилась победителем Высшей лиги.
В середине марта в возрасте 43 лет умер участник команды - чемпиона высшей лиги КВН «Азия Микс» Марат Джуманалиев, передает «Радиоточка НСН».
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