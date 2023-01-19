Умер актер Арсен Суховский, который сыграл в одном фильме с Охлобыстиным
Умер юный актер Арсен Суховский. Об этом сообщила его приемная мать, генеральный продюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева.
«Я всегда старалась уберечь тебя, любила сильнее всех… так хотела, чтобы ты был достойным человеком. Ты им стал», – написала Медведева.
Так, причину смерти она не назвала. Прощание с актером прошло днем 19 января в Краснодаре.
Актер снялся в двух фильмах – мини-сериале «Ладога» и полнометражной картине «Недетский дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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