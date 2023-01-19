Умер актер Арсен Суховский, который сыграл в одном фильме с Охлобыстиным

Умер юный актер Арсен Суховский. Об этом сообщила его приемная мать, генеральный продюсер кинокомпании Medvedfilm production Юлианна Медведева.

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«Я всегда старалась уберечь тебя, любила сильнее всех… так хотела, чтобы ты был достойным человеком. Ты им стал», – написала Медведева.

Так, причину смерти она не назвала. Прощание с актером прошло днем 19 января в Краснодаре.

Актер снялся в двух фильмах – мини-сериале «Ладога» и полнометражной картине «Недетский дом», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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