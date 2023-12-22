Умер основатель и худрук еврейского театра «Шалом» Александр Левенбук
Основатель, многолетний художественный руководитель Московского еврейского театра «Шалом», народный артист России Александр Левенбук умер на 91-м году жизни. Об этом сообщил член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод в беседе с ТАСС.
«Сегодня ночью ... скончался народный артист России, основатель театра "Шалом" Александр Левенбук», — указал Брод.
Александр Левенбук родился в Москве, окончил 1-й Московский медицинский институт, однако после выпуска стал артистом Мосэстрады. Артист выступал с музыкально-юмористическими номерами в дуэте с Александром Лившицем. С 1970 года к ним присоединился Николай Литвинов, и трио стало ведущими детской образовательной передачи «Радионяня». Позже Левенбук сотрудничал с писателем Аркадием Хайтом. В 1988-2021 годах народный артист возглавлял театр «Шалом», где выступал режиссером, а также был занят как актер в ряде спектаклей.
Ранее в возрасте 80 лет умер поэт-песенник Валерий Сауткин, автор хитов Юрия Антонова, Владимира Преснякова и группы «Самоцветы», напоминает RT.
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