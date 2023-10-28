Умер сыгравший более ста ролей актер Здислав Лецкий

На 91-ом году жизни скончался старейший из актеров Польши Здислав Лецкий, сообщили в пресс-службе Театра Яна Кохановского.

Умер актер из «Санта-Барбары» и «Спасателей Малибу» Ричард Молл

Лецкий за свою жизнь сыграл больше ста ролей. Он служил в театре Яна Кохановского, который и сообщил о кончине артиста. Причина смерти не раскрывается.

Артист не дожил до своего 91-летия чуть больше трех месяцев, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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