Умер сыгравший более ста ролей актер Здислав Лецкий
28 октября 202321:46
На 91-ом году жизни скончался старейший из актеров Польши Здислав Лецкий, сообщили в пресс-службе Театра Яна Кохановского.
Лецкий за свою жизнь сыграл больше ста ролей. Он служил в театре Яна Кохановского, который и сообщил о кончине артиста. Причина смерти не раскрывается.
Артист не дожил до своего 91-летия чуть больше трех месяцев, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru