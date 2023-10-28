Умер актер из «Санта-Барбары» и «Спасателей Малибу» Ричард Молл
28 октября 202315:58
Скончался американский актер и артист дубляжа и озвучания Ричард Молл, сообщили СМИ.
Актер известен широкому зрителю по своим ролям Моргана Мэлоуна в "Санта-Барбаре", Траппера в "Спасателях Малибу", Слана в сериале "Горец" и сержанта Слейтера в "Сабрине - маленькой ведьме".
Семья артиста сообщила, что Молл умер 26 октября в своем доме в Калифорнии. Ему было 80 лет.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Эрдоган прибыл на митинг по Палестине в Стамбуле на вертолете
- Алаудинов: бывшие вагнеровцы прибывают в подразделения спецназа «Ахмат»
- СМИ: Не менее 20 человек погибли при израильском ударе по жилому дому в Газе
- Умер актер из «Санта-Барбары» и «Спасателей Малибу» Ричард Молл
- Дело оставившего Крымский мост без защиты полковника Волкова поступило в суд
- МИД РФ: Израиль 28 октября приступил к проведению наземной военной операции в Газе
- Маск пообещал предоставить связь международным организациям в Газе
- Минздрав Палестины: больше 7,3 тысячи палестинцев погибли из-за атак сектора Газа
- Заложники в обмен на мир. Названо условие отказа Израиля от операции в секторе Газа
- Минобороны РФ: Российские средства ПВО сбили Су-25 и МиГ-29 ВСУ
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru