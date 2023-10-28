Умер актер из «Санта-Барбары» и «Спасателей Малибу» Ричард Молл

Актер известен широкому зрителю по своим ролям Моргана Мэлоуна в "Санта-Барбаре", Траппера в "Спасателях Малибу", Слана в сериале "Горец" и сержанта Слейтера в "Сабрине - маленькой ведьме".

Семья артиста сообщила, что Молл умер 26 октября в своем доме в Калифорнии. Ему было 80 лет.

