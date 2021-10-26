СМИ: режиссёр Борис Хлебников попал в больницу с коронавирусом
26 октября 202117:44
Российский режиссёр Борис Хлебников заразился коронавирусом. Как сообщает Telegram-канал Mash, его госпитализировали в одну из московских клиник.
Кинематографиста обратился к врачам с жалобами на слабость и сильный кашель, тест на COVID-19 оказался положительным. В настоящее время медики оценивают состояние режиссёра, как средней тяжести.
Ранее коронавирусом заразились российская певица Маша Распутина и её супруг Виктор Захаров, сообщают «Невские новости».
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26 октября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru