СМИ: режиссёр Борис Хлебников попал в больницу с коронавирусом

Российский режиссёр Борис Хлебников заразился коронавирусом. Как сообщает Telegram-канал Mash, его госпитализировали в одну из московских клиник.

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Кинематографиста обратился к врачам с жалобами на слабость и сильный кашель, тест на COVID-19 оказался положительным. В настоящее время медики оценивают состояние режиссёра, как средней тяжести.

Ранее коронавирусом заразились российская певица Маша Распутина и её супруг Виктор Захаров, сообщают «Невские новости».

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:КоронавирусБольницаКинорежиссёрГоспитализация
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