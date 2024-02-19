Умер сценарист фильма «Брестская крепость» Константин Воробьев

В возрасте 53 лет ушел из жизни сценарист российско-белорусской военно-исторической драмы «Брестская крепость» Константин Воробьев. Сообщение опубликовано на сайте Союза кинематографистов России.

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Причина смерти Воробьева не названа. Союз кинематографистов выразил соболезнования его родным и близким.

Фильм «Брестская крепость» вышел на экраны в 2010 году. Картина получила множество наград на международных фестивалях.

В январе в возрасте 59 лет умерла российский сценарист и режиссер Елена Демидова. Она работала над фильмам «Прикосновение ветра», «Алиса из страны чудес» и другими, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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