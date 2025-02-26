СМИ: Умер сценарист «Трансформеров» и «Звездного пути» Роберто Орси

В возрасте 51 года умер сценарист и продюсер Роберто Орси, известный по таким проектам, как «Звездный путь», «Гавайи 5-0» и «Трансформеры». Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на менеджера Орси.

Издание уточняет, что сценарист скончался 25 февраля в своем доме в Лос-Анджелесе. Он в течение долгого времени боролся с болезнью почек.

Орси начал свою карьеру в 1990-х, однако наиболее успешные проекты в его карьере пришлись на 2009-2014 годы. В этот период времени Орси вместе с партнером Алексом Куртцманом работал над известными франшизами.

Также среди ярких проектов сценариста можно выделить «Остров» Майкла Бэя, телеадаптацию «Сонной лощины» и фильм «Новый Человек-паук 2», передает «Радиоточка НСН».

