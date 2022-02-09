Умер создатель спецэффектов и режиссер Дуглас Трамбал

Создатель спецэффектов, режиссер Дуглас Трамбал умер в возрасте 79 лет. Об этом сообщает Variety со ссылкой на дочь Эми.

Режиссер скончался от осложнений от рака, опухоли головного мозга и инсульта.

Трамбал был номинирован на «Оскар» за лучшие визуальные эффекты за фильмы «Близкие контакты», «Звездный путь» и «Бегущий по лезвию».

Ранее 5 февраля умер кинорежиссер и сценарист Виктор Бутурлин скончался в возрасте 75 лет.

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ФОТО: pixabay.com
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