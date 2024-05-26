Умер создатель мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Питер Беннетт

Беннетту было 57 лет. Причина смерти не называется.

Художник родился в Калифорнии в 1967 году. Он работал над более чем 200 эпизодами «Губки Боба». Также он создал два полнометражных фильма о персонаже.

Ранее стало известно о смерти в возрасте 95 лет американского композитора Ричарда Шермана. Он известен как автор песен для фильмов киностудии Disney, отмечает «Радиоточка НСН».

