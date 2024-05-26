Умер создатель мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Питер Беннетт
26 мая 202420:38
Ушел из жизни художник и один из авторов мультфильма «Губка Боб Квадратные Штаны» Питер Беннетт, пишет издание The Mirror.
Беннетту было 57 лет. Причина смерти не называется.
Художник родился в Калифорнии в 1967 году. Он работал над более чем 200 эпизодами «Губки Боба». Также он создал два полнометражных фильма о персонаже.
Ранее стало известно о смерти в возрасте 95 лет американского композитора Ричарда Шермана. Он известен как автор песен для фильмов киностудии Disney, отмечает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru