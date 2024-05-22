СМИ: Смерть актера Мэттью Перри стала предметом расследования

Смерть известного американского актера Мэттью Перри от кетамина стала предметом уголовного расследования, сообщает Los Angeles Times.

Медэксперт: Актер Мэттью Перри умер вследствие сильного воздействия кетамина

По данным издания, власти выясняют, где актер его получил. В декабре 2023 года департамент медэксперта округа Лос-Анджелес заявил, что причиной смерти Перри стало сильное воздействие наркотика кетамина.

Ранее стали известны подробности завещания Перри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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