СМИ: Смерть актера Мэттью Перри стала предметом расследования
22 мая 202406:02
Смерть известного американского актера Мэттью Перри от кетамина стала предметом уголовного расследования, сообщает Los Angeles Times.
По данным издания, власти выясняют, где актер его получил. В декабре 2023 года департамент медэксперта округа Лос-Анджелес заявил, что причиной смерти Перри стало сильное воздействие наркотика кетамина.
Ранее стали известны подробности завещания Перри, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru