Умер актер из сериала «Слово пацана» Михаил Левченко

Заслуженный актер России Михаил Левченко скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает портал 76.RU.

Смерть наступила в ночь на 10 января в больнице. Как сообщается в некрологе, артист ушел из жизни после продолжительной болезни, несмотря на которую продолжал работать в театре. Дату и место прощания с артистом объявят позже.

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Левченко служил в Ярославском камерном театре, где исполнял роли в таких спектаклях, как романтическая комедия «Сильвия».

Актер также известен по фильмам и сериалам, включая «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Переговорщик», «Три капитана», «Заповедный спецназ» и «Земский доктор», передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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