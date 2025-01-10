Умер актер из сериала «Слово пацана» Михаил Левченко
Заслуженный актер России Михаил Левченко скончался на 73-м году жизни. Об этом сообщает портал 76.RU.
Смерть наступила в ночь на 10 января в больнице. Как сообщается в некрологе, артист ушел из жизни после продолжительной болезни, несмотря на которую продолжал работать в театре. Дату и место прощания с артистом объявят позже.
Левченко служил в Ярославском камерном театре, где исполнял роли в таких спектаклях, как романтическая комедия «Сильвия».
Актер также известен по фильмам и сериалам, включая «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Переговорщик», «Три капитана», «Заповедный спецназ» и «Земский доктор», передает «Радиоточка НСН».
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