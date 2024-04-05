Умер советский актер Евгений Шершнев
Актер театра и кино Евгений Шершнев умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщается в профиле артиста на портале «Кино-театр.ру».
Отмечается, что Шершнев ушел из жизни 29 марта после продолжительной болезни, вызванной острой сердечной недостаточностью.
Евгений Шершнев родился в 1948 году в Одессе. Артист окончил Щукинское училище, в 1973 году присоединился к труппе столичного Театра Вахтангова, где служил до 1995 года. Позже Шершнев занялся бизнесом.
Актер известен по фильмам-спектаклям, в том числе «Ричард III», «Кот в сапогах», «Антоний и Клеопатра». Кроме того, Шершнев сыграл в фильме «Аляска Кид» совместного производства ФРГ, России и Польши.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru