Умер советский актер Евгений Шершнев

Отмечается, что Шершнев ушел из жизни 29 марта после продолжительной болезни, вызванной острой сердечной недостаточностью.

Евгений Шершнев родился в 1948 году в Одессе. Артист окончил Щукинское училище, в 1973 году присоединился к труппе столичного Театра Вахтангова, где служил до 1995 года. Позже Шершнев занялся бизнесом.

Актер известен по фильмам-спектаклям, в том числе «Ричард III», «Кот в сапогах», «Антоний и Клеопатра». Кроме того, Шершнев сыграл в фильме «Аляска Кид» совместного производства ФРГ, России и Польши.

