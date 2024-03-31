Умер снявшийся в 250 фильмах полупарализованный актер Муонагор

За несколько дней до смерти Муонагор обратился к поклонникам и попросил собрать деньги на экстренную трансплантацию почки. В 2016 году у актера диагностировали диабет.

В прошлом году артист перенес инсульт. Вся левая половина его тела была парализована.

Муонагор пришел в кино в конце 1980-х годов. Он сыграл в более 250 картинах.

Ранее стало известно о гибели 27-летнего американского актера Чэнса Пердомо. Он попал в аварию на мотоцикле, отмечает «Радиоточка НСН».

