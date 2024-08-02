Умер сооснователь группы «СерьГа» Сергей Левитин

Левитин ушел из жизни 1 августа. Причина смерти гитариста не называется, отмечает РЕН ТВ.

«Сергей стоял у истоков групп "Серьга" и "Мордор", был гитаристом "Ва-банка"», — написал Сукачев в Telegram-канале.

Кроме того, Левитин в качестве саунд-продюсера работал над альбомами группы «Алиса».

Смерть музыканта подтвердила группа Mordor.

«Ушел наш соратник и друг, один из создателей группы... наше музыкальное сердце…» — говорится в сообщении на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».

