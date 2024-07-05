Умер экс-участник рок-группы «Девять» Тимофей Винковский

«Страшная, печальная весть пришла утром 5 июля, скоропостижно скончался от сердечного приступа друг и музыкант Тимофей Винковский», - написал Климов в социальной сети.

Винковский в конце 80-х был клавишником в популярной тогда местной рок-группе «Девять» (The 9). Группа была известна в Сибири и много гастролировала, принимала участие в различных фестивалях и конкурсах («Контркультура», «Рок-Азии», «Рок-Периферия»). Позднее Винковский увлекся игрой на хрустальных бокалах и более 25 лет исполнял таким образом известные хиты, а также написал несколько альбомов с авторской музыкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

