Умер экс-участник рок-группы «Девять» Тимофей Винковский

Барнаульский музыкант рок-группы «Девять» Тимофей Винковский умер в возрасте 57 лет. Об этом сообщил арт-обозреватель Вадим Климов на своей странице в «Вконтакте».

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«Страшная, печальная весть пришла утром 5 июля, скоропостижно скончался от сердечного приступа друг и музыкант Тимофей Винковский», - написал Климов в социальной сети.

Винковский в конце 80-х был клавишником в популярной тогда местной рок-группе «Девять» (The 9). Группа была известна в Сибири и много гастролировала, принимала участие в различных фестивалях и конкурсах («Контркультура», «Рок-Азии», «Рок-Периферия»). Позднее Винковский увлекся игрой на хрустальных бокалах и более 25 лет исполнял таким образом известные хиты, а также написал несколько альбомов с авторской музыкой, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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