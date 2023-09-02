Умер солист Большого театра Максим Пастер

В возрасте 47 лет скончался солист оперной труппы Большого театра Максим Пастер, сообщили в театре.

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Там уточнили, что солист скоропостижно скончался во время отпуска в Махачкале. Причину смерти певца пока не раскрывают.

Репертуар Пастера на сцене Большого театра насчитывал более 20 партий. В театре певец дебютировал в 2003 году.

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ФОТО: РИА Новости
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