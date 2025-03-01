Умер снявший «Крутого Уокера» режиссер Майкл Прис

Американский режиссер Майкл Прис умер в возрасте 88 лет. Об этом сообщил портал IMDb.

Кинематографист ушел из жизни 27 февраля. Причиной его смерти стала сердечная недостаточность.

Майкл Прис родился в Лос-Анджелесе в 1936 году. Он начинал работу в кино как сценарный супервайзер, затем занялся режиссурой. Среди наиболее известных работ Приса - эпизоды сериала «Крутой Уокер» с Чаком Норрисом и один полнометражный фильм франшизы, проекты «Даллас», «Макгайвер», «Спасатели Малибу». Кроме того, кинематографист участвовал в качестве актера в ленте «Дымок из ствола».

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