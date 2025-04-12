Умер режиссер «Рэмбо: Первая кровь» Тед Котчефф
Канадский режиссер Тед Котчефф умер на 95-м году жизни. Об этом сообщает телеканал CBC со ссылкой на сына кинематографиста Томаса.
Котчефф скончался в минувший четверг.
«Он скончался от старости... окруженный родными», - отметил сын режиссера.
Тед Котчефф родился в 1931 году в Торонто, окончил колледж по специальности английская литература, а затем начал карьеру режиссера в Канадской радиовещательной корпорации. Позже кинематографист переехал в Великобританию и занимался телережиссурой. Среди работ Котчеффа проекты на ТВ, а также фильмы «Рэмбо: Первая кровь», «Стрелок», «Уикенд у Берни».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru