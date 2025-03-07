Умер режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе

На 88-м году жизни скончался режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе, известный по своей работе над телевизионной программой «Человек и закон». Об этом сообщил телеканал «Культура».

Режиссер скончался 6 марта. Причина его смерти не уточняется.

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Микеладзе закончил ВГИК по специальности «режиссер документального кино», в последствии участвовал в создании программы «Человек и закон». Также он был автором и режиссером циклов программ «Документальный детектив» и «Детективные истории».

Он был удостоен премии XXVI Лейпцигского кинофестиваля за один из своих самых известных документальных фильмов «Серые цветы», повествующем о детской преступности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
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