Умер режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе
На 88-м году жизни скончался режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе, известный по своей работе над телевизионной программой «Человек и закон». Об этом сообщил телеканал «Культура».
Режиссер скончался 6 марта. Причина его смерти не уточняется.
Микеладзе закончил ВГИК по специальности «режиссер документального кино», в последствии участвовал в создании программы «Человек и закон». Также он был автором и режиссером циклов программ «Документальный детектив» и «Детективные истории».
Он был удостоен премии XXVI Лейпцигского кинофестиваля за один из своих самых известных документальных фильмов «Серые цветы», повествующем о детской преступности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Концерт Лолиты в Казани отменили
- Эрдоган: Турция поддерживает идею о скорейшем прекращении огня на Украине
- Янтарь в виде сердца возрастом 40-50 миллионов лет нашли под Калининградом
- Песков: Россия может ответить на милитаризацию Европы
- Представитель Бурунова опроверг слухи о задолженности актера в 10 млн рублей
- Изъятую у москвича пуму передали в Московский зоопарк
- Песков заявил о необходимости переговоров с США о ядерном вооружении
- Мужчина с ножом взял в заложницы сотрудницу аэропорта в Алма-Ате
- Мировая торговля кофе сократилась до минимума из-за резкого роста цен
- Депутаты Журова и Бессараб предупредили о схеме мошенничества с доставкой цветов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru