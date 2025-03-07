Умер режиссер-документалист Вахтанг Микеладзе

Микеладзе закончил ВГИК по специальности «режиссер документального кино», в последствии участвовал в создании программы «Человек и закон». Также он был автором и режиссером циклов программ «Документальный детектив» и «Детективные истории».

Он был удостоен премии XXVI Лейпцигского кинофестиваля за один из своих самых известных документальных фильмов «Серые цветы», повествующем о детской преступности, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



