Умер режиссер «Охотников за привидениями» Айван Райтман

Канадский режиссер Айван Райтман скончался в возрасте 75 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на семью Райтмана.

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Отмечается, что режиссер умер в субботу, 13 февраля, в своем доме в Калифорнии, пишут Известия.

«Наша семья скорбит в связи с неожиданной потерей мужа, отца и деда, который всегда учил нас искать магическое в жизни», — рассказали дети Райтмана.

Айван Райтман родился в 1946 году в Чехословакии, в 1950-м его семья эмигрировала в Канаду. Кинокарьера режиссера началась в конце 1960-х: Райтман снял свою первую короткометражку «Orientation» (1968 год), еще через три года режиссер выпустил первую полнометражную картину «Рыжая леди». Айван Райтман известен по работе над первой и второй частями фильма «Охотники за привидениями». Кроме того, он продюсировал картины «Бетховен»,«Бетховен 2», «Джуниор», «Космический джем», «Евротур», и многие другие. Райтман — обладатель именной звезды на «Аллее славы» в Голливуде, отмечает Газета.ру.

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ФОТО: flickr.com / GabboT
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