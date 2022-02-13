Умерла актриса-голос мультяшного медвежонка Умки

Актриса дубляжа, заслуженная артистка РСФСР Маргарита Корабельникова умерла в возрасте 90 лет.

Об этом сообщил шеф-редактор «Союзмультфильма» Сергей Капков в социальной сети Facebook.

Умерла народная артистка России Анастасия Вознесенская

Корабельникова училась в Театральном училище имени Бориса Щукина, которое окончила в 1953 году. Она служила в Театре имени М. Н. Ермоловой и Московском Драматическом театре.

Актриса работала на киностудии им. М. Горького, а затем на студии «Союзмультфильм». Наиболее известными работами актрисы стали персонажи: медвежонок Умка в одноименном мультфильме, Пьеро в «Приключениях Буратино» и Вовка в мультфильме «Возвращения блудного попугая», а также Антошка в короткометражке «Рыжий, рыжий, конопатый» и многие другие персонажи.

Ранее стала известна причина смерти актрисы Евгении Брик, - рак, о котором она не распространялась. Поэтому для многих ее гибель стала шоком. Об этом рассказала актриса Юлия Ауг.

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ФОТО: pixabay.com
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