Умер режиссер Николай Тарханов

Николай Тарханов, фотограф, режиссер и оператор скончался в Иркутске. О смерти сообщил певец Аркадий Стародубцев.

С чем связан уход из жизни 51-летнего режиссера, пока не известно.

Николай Тарханов родился 14 июля 1967 года. Закончил ВГИК имени С.А. Герасимова. В кино работал над лентами «Уроки Жизни», «Три круга войны», «Без неба», «Поколение». С 2001 года входил в Союз Фотохудожников России.

Ранее стало известно о смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Александр «Хирург» Залдостанов признался НСН, что скорбит о смерти Доренко, и рассказал о своих непростых отношениях с погибшим журналистом.

