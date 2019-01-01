Умер режиссер Николай Тарханов
Николай Тарханов, фотограф, режиссер и оператор скончался в Иркутске. О смерти сообщил певец Аркадий Стародубцев.
С чем связан уход из жизни 51-летнего режиссера, пока не известно.
Николай Тарханов родился 14 июля 1967 года. Закончил ВГИК имени С.А. Герасимова. В кино работал над лентами «Уроки Жизни», «Три круга войны», «Без неба», «Поколение». С 2001 года входил в Союз Фотохудожников России.
Ранее стало известно о смерти главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко. Александр «Хирург» Залдостанов признался НСН, что скорбит о смерти Доренко, и рассказал о своих непростых отношениях с погибшим журналистом.
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