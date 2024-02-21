Умер режиссер мультфильмов Владимир Самсонов

«Скончался режиссер Владимир Самсонов. Он был одним из тех, кто в 1980-е годы создавал оформление советскому телевидению и снял множество межпрограммных анимационных роликов», — написал Капков в Telegram-канале.

Шеф-редактор «Союзмультфильма» также отметил, что Самсонов первым применил в работе редкую технику – живопись на стекле.

Владимир Самсонов родился в Уссурийске, окончил ВГИК и работал на «Союзмультфильме». Режиссер снял мультипликационные фильмы «Старая игрушка», «Мы с Джеком», «Очень синяя борода», «Здесь могут водиться тигры». Кроме того, Самсонов был автором заставки к передаче «Спокойной ночи, малыши!», которая использовалась в 1986-1994 годах.

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