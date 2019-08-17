Умер режиссер мультфильма о кролике Роджере

Ричард Уильямс, режиссер мультипликационного фильма «Кто подставил кролика Роджера», аниматор титров к двум частям «Розовой пантеры», скончался накануне в Великобритании, в собственном доме. Ему было 86 лет, сообщило издание Sun, сославшись на семью режиссера.

Уильямс являлся обладателем трех премий Оскар. Его авторству принадлежат мультперсонажи кролик Роджер и Джессика Рэббит, которых он создан 1988 году.

Ранее кинокритик Давид Шнейдшеров рассказал НСН, как новый ремейк от Disney возглавил российский кинопрокат.

