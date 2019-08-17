Умер режиссер мультфильма о кролике Роджере
17 августа19:26
Ричард Уильямс, режиссер мультипликационного фильма «Кто подставил кролика Роджера», аниматор титров к двум частям «Розовой пантеры», скончался накануне в Великобритании, в собственном доме. Ему было 86 лет, сообщило издание Sun, сославшись на семью режиссера.
Уильямс являлся обладателем трех премий Оскар. Его авторству принадлежат мультперсонажи кролик Роджер и Джессика Рэббит, которых он создан 1988 году.
Ранее кинокритик Давид Шнейдшеров рассказал НСН, как новый ремейк от Disney возглавил российский кинопрокат.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
ФОТО: ru.wikipedia.org
Горячие новости
- Умер режиссер мультфильма о кролике Роджере
- В России заявили о мониторинге свалок вблизи аэропортов
- В МВД опровергли слухи о мародерах на месте аварийной посадки самолета
- Грузинский футболист подписал контракт со «Спартаком»
- Адвокат заступилась за мать, купившую психотропный препарат для сына