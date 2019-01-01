Кинокритик назвал предсказуемым успех ремейка «Короля льва» в России
Давид Шнейдшеров рассказал НСН, как новый ремейк от Disney возглавил российский кинопрокат.
Лидером российского кинопроката в минувшие выходные стал американский анимационный фильм «Король лев». Ремейк одноименного мультфильма 1994 года, снятый Джоном Фавро с помощью фотореалистичной компьютерной анимации, собрал более миллиарда рублей за четыре дня после премьеры, пишут «РИА Новости».
Причиной такого успеха кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал удачное время выхода и интерес для всех поколений и членов семьи.
«Секрет успеха в том, что конечно, пошло смотреть нынешнее молодое поколение, которое не видело прежний “Король лев”, но наслышано. Тем более летом сейчас не так много хороших фильмов, выпускается не так много блокбастеров. И после полугодового затишья, наконец, появился фильм, на который идут всей семьей. А те, кто видел, более старшее поколение, идут смотреть новую версию и ведут детей, чтобы они посмотрели. Это настоящие фильмы для всей семьи, которые смотрят не только дети, но и родители. И я думаю, достаточно молодые бабушки и дедушки тоже идут его смотреть. Поэтому на мой взгляд достаточно предсказуемая история. И этого следовало бы ожидать. Блокбастера по сути серьезного нет. Очень вовремя вышел фильм и совершенно предсказуемо возглавил прокат», — пояснил кинокритик.
При этом он отметил, что сложно сравнивать новинку с оригинальной картиной Disney 25-летней давности.
«Он другой, там применены более современные технологии. Я, может быть, частичный ретроград, я очень хорошо помню старых Тимона и Пумбу. Но все равно хорошее кино, добрая, милая, замечательная, чудесная история», — резюмировал собеседник НСН.
Напомним, что «Король лев» начали показывать в российских кинотеатрах 18 июля. Мультфильм стал десятым ремейком студии Disney за последние девять лет и третьим за этот год после «Дамбо» и «Аладдина».
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