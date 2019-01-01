Кинокритик назвал предсказуемым успех ремейка «Короля льва» в России

Лидером российского кинопроката в минувшие выходные стал американский анимационный фильм «Король лев». Ремейк одноименного мультфильма 1994 года, снятый Джоном Фавро с помощью фотореалистичной компьютерной анимации, собрал более миллиарда рублей за четыре дня после премьеры, пишут «РИА Новости».

Причиной такого успеха кинокритик Давид Шнейдеров в эфире НСН назвал удачное время выхода и интерес для всех поколений и членов семьи.

«Секрет успеха в том, что конечно, пошло смотреть нынешнее молодое поколение, которое не видело прежний “Король лев”, но наслышано. Тем более летом сейчас не так много хороших фильмов, выпускается не так много блокбастеров. И после полугодового затишья, наконец, появился фильм, на который идут всей семьей. А те, кто видел, более старшее поколение, идут смотреть новую версию и ведут детей, чтобы они посмотрели. Это настоящие фильмы для всей семьи, которые смотрят не только дети, но и родители. И я думаю, достаточно молодые бабушки и дедушки тоже идут его смотреть. Поэтому на мой взгляд достаточно предсказуемая история. И этого следовало бы ожидать. Блокбастера по сути серьезного нет. Очень вовремя вышел фильм и совершенно предсказуемо возглавил прокат», — пояснил кинокритик.