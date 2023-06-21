Умер режиссер клипов для группы «Чайф»

«Кирилл из тех светлых людей, с которыми хочется дружить, общаться и работать. Все это у нас было. Спасибо, Кирилл», - сказали в пресс-службе.

Котельников работал над клипами «Все девушки Бонда», «С чего начинается Родина», «Гриша Субботин», «Картонная пристань» и «Сон в Красном тереме». Также он сотрудничал с немецкой группой Bad Boys Blue и другими артистами.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в мае умер российский режиссер Михаил Хлебородов. Он является автором клипов «Розовый фламинго» и «Никто никогда» Алены Свиридовой, «Лондон, гудбай!» группы «Кар-мэн» и других работ.

