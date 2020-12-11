Умер режиссер Ким Ки Дук
Знаменитый корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии. По данным СМИ, смерть произошла из-за осложнений после заражения коронавирусной инфекцией.
Как сообщает портал Delfi Латвия, кинодеятель приехал в Латвию 20 ноября для того, чтобы приобрести недвижимость в Юрмале. Однако на запланированную встречу не явился, и коллеги забили тревогу. Начался его поиск по больницам.
Ким Ки Дуку было 59 лет. Он обладатель главных наград Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей. Режиссер снял фильмы «Натянутая тетива», «Весна, лето, осень, зима... и снова весна», «Остров», «Время» и другие.
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