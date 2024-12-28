Умер режиссер и сценарист Чарльз Шайер
28 декабря 202420:22
На 84 году жизни скончался режиссер и продюсер Чарльз Шайер, передает Deadline со ссылкой на семью Шайера.
Шайер известен широкому зрителю по таким работам, как ремейк «Отца невесты» 1991 года и его сиквел, «Детский Бум» и «Рядовой Бенджамин». К слову, за последний фильм постановщик получил премию WGA за оригинальный сценарий.
Причина смерти не раскрывается.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru