Умер режиссер и сценарист Чарльз Шайер

На 84 году жизни скончался режиссер и продюсер Чарльз Шайер, передает Deadline со ссылкой на семью Шайера.

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Шайер известен широкому зрителю по таким работам, как ремейк «Отца невесты» 1991 года и его сиквел, «Детский Бум» и «Рядовой Бенджамин». К слову, за последний фильм постановщик получил премию WGA за оригинальный сценарий.

Причина смерти не раскрывается.

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ФОТО: РИА Новости
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