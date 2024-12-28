Умерла звезда фильма «Ромео и Джульетта» Оливия Хасси

Британская актриса Оливия Хасси умерла на 74-м году жизни. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на семью артистки.

Причина смерти звезды не уточняется.

Оливия Хасси родилась в 1951 году. Актриса впервые появилась на экране в 13 лет, а уже в шестнадцать сыграла роль Джульетты в оскароносном фильме режиссера Франко Дзеффирелли «Ромео и Джульетта». Хасси снялась в нескольких десятках картин, в том числе «Иисус из Назарета», «Смерть на Ниле», «Айвенго».

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