Умер режиссер и педагог ВГИКа Виктор Азеев

«Память о Мастере всегда будет жить в наших сердцах», - отметили во ВГИКе.

Виктор Азеев родился 28 сентября в 1955 году в Смоленске. В 1977 году он окончил Ленинградский институт киноинженеров, а в 1987 году поступил во ВГИК.

Азеев работал на таких телеканалах, как «Муз-ТВ», РЕН ТВ, ВГТРК и других. С 2006 года начал преподавать. За свою деятельность получил множество наград.

Ранее в Москве в возрасте 40 лет умер пресс-секретарь российского певца Шамана (Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

