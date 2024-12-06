Умер режиссер и педагог ВГИКа Виктор Азеев

Телеведущий, режиссёр и педагог ВГИКа Виктор Азеев умер 4 декабря в возрасте 69 лет. Об этом сообщает пресс-служба вуза.


В сообщении говорится, что церемония прощания состоится в Балашихе в крематорий Николо-Архангельского кладбища 7 декабря.

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«Память о Мастере всегда будет жить в наших сердцах», - отметили во ВГИКе.

Виктор Азеев родился 28 сентября в 1955 году в Смоленске. В 1977 году он окончил Ленинградский институт киноинженеров, а в 1987 году поступил во ВГИК.

Азеев работал на таких телеканалах, как «Муз-ТВ», РЕН ТВ, ВГТРК и других. С 2006 года начал преподавать. За свою деятельность получил множество наград.

Ранее в Москве в возрасте 40 лет умер пресс-секретарь российского певца Шамана (Ярослав Дронов) Антон Коробков-Землянский, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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