Умер режиссер и кинооператор Александр Панкратов
Режиссер и оператор Александр Панкратов умер на 79-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.
«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», — отметили в объединении.
Причина смерти кинодеятеля не уточняется. В союзе выразили соболезнования близким Панкратова.
Александр Панкратов родился в 1946 году в Москве, в 1979-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, в 1986-м — операторский факультет вуза. Кинематографист был режиссером ряда полнометражных игровых фильмов, в том числе «Портрет жены художника», «Счастливая, Женька!», «Проделки в старинном духе», «Путешествие автостопом». Также Панкратов работал в качестве оператора над документальными телефильмами «Удивительный мальчик» и «С песней по жизни», анимационным фильмом «Голубой щенок» и другими лентами.
Ранее стало известно о смерти кинорежиссера и сценариста Игоря Москвитина.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер режиссер и кинооператор Александр Панкратов
- Прокуратура Франции потребовала суда над министром культуры за коррупцию
- Футболисты сборной Косова ушли с поля во время матча Лиги наций с Румынией
- Украденного в Москве кота Лучика нашли на столичной парковке
- Глава МИД Польши анонсировал «самые важные переговоры» по Украине
- В Абхазии заявили, что президент страны Бжания не уезжал в Россию
- Правительство России одобрило поправки по налогообложению криптовалюты
- СМИ: ФБР столкнется с серьезными перестановками после прихода Трампа
- В Абхазии оппозиция выдвинула президенту Бжании ультиматум об отставке
- Трамп подал иск к NYT и требует компенсацию в $10 млрд за критику в свой адрес
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru