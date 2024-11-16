Умер режиссер и кинооператор Александр Панкратов

Режиссер и оператор Александр Панкратов умер на 79-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов России.

«Не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, заслуженного деятеля искусств России, режиссера игрового кино, кинооператора Александра Андреевича Панкратова», — отметили в объединении.

Причина смерти кинодеятеля не уточняется. В союзе выразили соболезнования близким Панкратова.

Александр Панкратов родился в 1946 году в Москве, в 1979-м окончил режиссерский факультет ВГИКа, в 1986-м — операторский факультет вуза. Кинематографист был режиссером ряда полнометражных игровых фильмов, в том числе «Портрет жены художника», «Счастливая, Женька!», «Проделки в старинном духе», «Путешествие автостопом». Также Панкратов работал в качестве оператора над документальными телефильмами «Удивительный мальчик» и «С песней по жизни», анимационным фильмом «Голубой щенок» и другими лентами.

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