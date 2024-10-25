Умер режиссер «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин
25 октября 202411:39
Ушел из жизни российский кинорежиссер и сценарист Игорь Москвитин, сообщили в Высшей школе режиссеров и сценаристов, где Москвитин вел курс.
Наиболее известной работой режиссера стала съемка нескольких десятков частей сериала «Улицы разбитых фонарей». Также он работал над такими проектами, как «Черный ворон», «Дорожный патруль», «Найди меня», «Гаишники» и ряд других.
Причина смерти не уточняется. Москитин скончался на 72 году жизни.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru