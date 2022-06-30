Умер ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин

Ректор Высшей школы сценических искусств Анатолий Полянкин умер в Москве. Об этом сообщают Известия со ссылкой на адвоката режиссера.

Бабушкинский суд Москвы отправил ректора ВШСИ Анатолия Полянкина под домашний арест

«Родные просили сообщить, что вчера Полянкин Анатолий Евсеевич умер», — сказал защитник.

По словам жены Полянкина, его здоровье резко ухудшилось после задержания весной 2022 года. Тогда 70-летний режиссер стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

В конце прошлого года после обращения экс-худрука ВШСИ Константина Райкина и проверки было возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Адвокат Райкина заявлял, что разбирательство начали по факту хищения помещений фонда имени Райкина, отмечает РЕН ТВ. Свою вину Полянкин не признавал. В апреле суд отправил ректора под домашний арест.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РежиссерМоскваСмерть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры