Умер постановщик трюков из советских фильмов Николай Ващилин

По информации портала, актер умер минувшим летом, однако информация появилась только сейчас. О причинах смерти каскадера не сообщается.

Ващилин родился 7 апреля 1947 года в Ленинграде. В 1974-1984 годах руководил курсом трюковой подготовки в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.

Каскадер ставил трюки в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и других известных картинах.

1 октября стало известно о смерти народного артиста России Виталия Коняева в возрасте 86 лет, передает «Радиоточка НСН».

