Умер постановщик трюков из советских фильмов Николай Ващилин
Советский кинокаскадер Николай Ващилин умер на 77-м году жизни, сообщил портал «Кино-Театр.Ру».
По информации портала, актер умер минувшим летом, однако информация появилась только сейчас. О причинах смерти каскадера не сообщается.
Ващилин родился 7 апреля 1947 года в Ленинграде. В 1974-1984 годах руководил курсом трюковой подготовки в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии.
Каскадер ставил трюки в фильмах «Д’Артаньян и три мушкетера», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» и других известных картинах.
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