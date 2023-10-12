Умер актер из «Фантомаса» Анри Серр
12 октября 202317:26
Умер французский актер театра и кино Анри Серр, сообщает издание La Dépêche du Midi.
Отмечается, что артист скончался на 93 году жизни в своем доме в коммуне Сен-Жан-дю-Брюэль. Причина смерти не называется.
Серр известен по участию в таких проектах, как "Фантомас против Скотланд-Ярда", "Поединок на острове" с Рома Шнайдер и Трентиньяном, "На прицеле у смерти", "Затухающий огонек", "Смертельно опасный мистер Фрост" и многих других, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru