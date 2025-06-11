Поэтесса Инна Теплова умерла в возрасте 37 лет
Член Союза писателей, поэтесса Инна Теплова умерла в возрасте 37 лет. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.
«Погибла замечательная поэтесса Инна Теплова. Мы были знакомы мимолетно... но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел ее удивительное лицо», - отметил литератор.
По словам Прилепина, причины смерти Тепловой пока не ясны, «следствие разберется, это не самоубийство».
В марте поэтесса сообщала в своем Telegram-канале о проблемах со здоровьем, по ее словам, она «болела с разной степенью интенсивности не первый месяц», проходила обследования и лечения, которые не приносили результатов.
Инна Теплова жила в Калуге, с 2021 года была членом Союза писателей. Произведения поэтессы публиковались в различных журналах и сборниках.
Ранее в возрасте 86 лет умер британский писатель Фредерик Форсайт, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Бурятии выявили ферму для майнинга криптовалюты, установленную в «Камазе»
- МВД: В России находятся более 638 тысяч детей мигрантов
- Поэтесса Инна Теплова умерла в возрасте 37 лет
- В Курской области трое детей пострадали при атаке ВСУ
- В Котовске Тамбовской области произошел пожар после массовой атаки БПЛА
- Захарова: Киев прямо отказался забирать тела солдат ВСУ
- Трамп заявил, что беспорядки в Лос-Анджелесе кем-то финансируются
- Россотрудничество: Угрозы закрытия Русского дома в Берлине нет
- Соцфонд раскрыл размер средней пенсии госслужащих
- Силы ПВО уничтожили над Россией 32 украинских БПЛА
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru