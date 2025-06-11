Член Союза писателей, поэтесса Инна Теплова умерла в возрасте 37 лет. Об этом сообщил писатель Захар Прилепин в своем Telegram-канале.

«Погибла замечательная поэтесса Инна Теплова. Мы были знакомы мимолетно... но она дружила со всеми моими поэтическими друзьями, и я часто видел ее удивительное лицо», - отметил литератор.

По словам Прилепина, причины смерти Тепловой пока не ясны, «следствие разберется, это не самоубийство».

В марте поэтесса сообщала в своем Telegram-канале о проблемах со здоровьем, по ее словам, она «болела с разной степенью интенсивности не первый месяц», проходила обследования и лечения, которые не приносили результатов.

Инна Теплова жила в Калуге, с 2021 года была членом Союза писателей. Произведения поэтессы публиковались в различных журналах и сборниках.

Ранее в возрасте 86 лет умер британский писатель Фредерик Форсайт, напоминает 360.ru.

