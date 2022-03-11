Умер автор сценария «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков

В Москве скончался драматург, сценарист и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков. Сценаристу было 83 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь кинорежиссера Фатиму Ибрагимбекову.

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Она отметила, что отец долго болел.

Ибрагимбеков написал сценарий культового фильма «Белое солнце пустыни» и других.

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ФОТО: РИА Новости
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