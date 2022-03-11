Умер автор сценария «Белого солнца пустыни» Рустам Ибрагимбеков
11 марта 202216:06
В Москве скончался драматург, сценарист и кинорежиссер Рустам Ибрагимбеков. Сценаристу было 83 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дочь кинорежиссера Фатиму Ибрагимбекову.
Она отметила, что отец долго болел.
Ибрагимбеков написал сценарий культового фильма «Белое солнце пустыни» и других.
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11 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru