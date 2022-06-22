Умер певец Пьер Нарцисс
Певец Пьер Нарцисс умер на 46-м году жизни. Об этом сообщает «СтарХит».
Причина смерти артиста не уточняется.
Информацию подтвердила бывшая супруга певца Валерия Калачева.
«Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала Калачева в соцсетях.
Кроме того, о смерти Пьера Нарцисса рассказала его дочь Каролина-Кристель.
«Папа - это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях. <...> Жаль, что я так мало провела с ним времени, но раз Всевышний так захотел, так пусть будет покорна судьба», — написала девушка.
Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) родился в Камеруне, позже переехал к родственникам в Россию. Артист учился на факультете журналистики МГУ, играл в КВН в составе команды РУДН, участвовал в телешоу. Певец обрел известность после участия в проекте «Фабрика звезд-2», в рамках которого выпустил хит «Шоколадный заяц».
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