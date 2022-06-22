Умер певец Пьер Нарцисс

«Пьер, Нарцисс, Лоренцо, Па… ты навсегда будешь в наших сердцах и молитвах. Благодарю тебя за прекрасную дочь. Передаю тебя в руки твоего отца Всевышнего с добром, миром и любовью», — написала Калачева в соцсетях.

Кроме того, о смерти Пьера Нарцисса рассказала его дочь Каролина-Кристель.

«Папа - это пример для меня. Мне очень жалко, что его рядом со мной не будет… но я надеюсь, что у него все будет хорошо и в раю и в последующих жизнях. <...> Жаль, что я так мало провела с ним времени, но раз Всевышний так захотел, так пусть будет покорна судьба», — написала девушка.

Пьер Нарцисс (полное имя — Мудио Мукуто Пьер Нарцисс Де Наполи Де Суза) родился в Камеруне, позже переехал к родственникам в Россию. Артист учился на факультете журналистики МГУ, играл в КВН в составе команды РУДН, участвовал в телешоу. Певец обрел известность после участия в проекте «Фабрика звезд-2», в рамках которого выпустил хит «Шоколадный заяц».

