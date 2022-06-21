Участник телешоу «Голос» Леван Кбилашвили умер в возрасте 31 года

Грузинский певец Леван Кбилашвили, участвовавший в телешоу «Голос», умер в возрасте 31 года. Об этом сообщила певица Любовь Успенская, передает ТАСС.

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Кбилашвили принимал участие в телешоу в 2018 году. Он входил в команду Константина Меладзе.

Причина смерти певца не уточняется.

Ранее сообщалось, что «Голос» может быть закрыт в связи с санкциями, поскольку шоу является российским аналогом зарубежных программ, которые снимаются Первым каналом по лицензии западных компаний.

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Одиноков
ТЕГИ:Телевидение
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