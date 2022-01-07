Умер первый темнокожий актер, получивший «Оскар»
7 января 202221:20
Умер Сидни Пуатье, который стал первым темнокожим актером, завоевавшим премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Об этом сообщает РИА Новости.
Пуатье было 94 года. Причина его смерти не раскрывается.
Актер имел гражданство двух стран - Багамских островов и США. Премию «Оскар» за лучшую мужскую роль он получил за фильм «Полевые лилии» (1963 год).
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru