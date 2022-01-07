Умер первый темнокожий актер, получивший «Оскар»

Умер Сидни Пуатье, который стал первым темнокожим актером, завоевавшим премию «Оскар» за лучшую мужскую роль. Об этом сообщает РИА Новости.

Актёр из «Каменской» умер от ковида

Пуатье было 94 года. Причина его смерти не раскрывается.

Актер имел гражданство двух стран - Багамских островов и США. Премию «Оскар» за лучшую мужскую роль он получил за фильм «Полевые лилии» (1963 год).

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ФОТО: flickr/prayitno
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