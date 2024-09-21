Умер оперный певец Владислав Верестников

В ГАБТ добавили, что сообщат информацию о дате, времени и месте прощания и похорон певца позже.

Верестников попал в Большой театр в 1977 году сначала в состав стажерской группы, но уже в 1978 году его перевели в основную труппу. Во время работы в ГАБТ он исполнил свыше 30 партий в операх русских и зарубежных композиторов. Верестников часто был на гастролях в США, Франции, Японии, Греции и других странах. Артист также занимался преподавательской деятельностью.

