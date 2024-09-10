Умерла старейшая актриса Театра на Таганке Марина Полицеймако

Заслуженная артистка РСФСР, актриса Марина Полицеймако умерла в возрасте 86 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Театра на Таганке.

Отмечается, что артистка ушла из жизни минувшей ночью. Время и место прощания с актрисой пока неизвестны.

Марина Полицеймако была старейшей актрисой Театра на Таганке: она присоединилась к труппе еще в 1965 году, после окончания Театрального училища им. Щукина. Артистка сыграла десятки ролей в спектаклях режиссера Юрия Любимова, в их числе «Тартюф», «А зори здесь тихие», «Преступление и наказание», «Горе от ума — Горе уму — Горе ума». Кроме того, Полицеймако снималась в кино и сериалах, она известна зрителям по проектам «Запретная зона», «Карьер», «Простые истины», «Деффчонки» и другим.

Ранее на 38-м году жизни умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева, напоминает Ura.ru.

