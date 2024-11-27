Умер оператор «Улиц разбитых фонарей» Михаил Левитин
Оператор кино и телевидения, член Союза кинематографистов России Михаил Левитин умер на 65-м году жизни. Об этом сообщает портал «Кино-Театр.Ру».
Кинематографист скончался 22 ноября.
Михаил Левитин родился в 1960 году в Ленинграде, его дед — фронтовой кинооператор Вениамин Левитин. Кинематографист в 1982 году окончил Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения, в 1991-м — операторский факультет Всероссийского государственного института кинематографии.
Левитин работал в документальном и игровом кино, а также в сериалах. В частности, он снял фильмы «История одной провокации», «Дела Лоховского», «Пером и шпагой», сериалы «Агентство "Золотая пуля"» и «Улицы разбитых фонарей».
В октябре ушел из жизни режиссер «Улиц разбитых фонарей» Игорь Москвитин, также работавший над проектами «Черный ворон», «Дорожный патруль», «Найди меня».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru