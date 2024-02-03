Умер мультипликатор Густафсон, работавший над «Пиноккио Гильермо дель Торо»
Умер мультипликатор Марк Густафсон, который был соавтором фильма «Пиноккио Гильермо дель Торо», сообщает The Oregonian.
Густафсон скончался в возрасте 64 лет, причины его смерти не называются. Гильермо дель Торо опубликовал в соцсетях посвящение коллеге. В нем он признался, что восхищался Густафсоном «еще до того, как встретил его».
«Столп стоп-моушн анимации — настоящий художник. Сострадательный, чувствительный и язвительно остроумный мужчина. Легенда и друг, который вдохновлял и давал надежду всем вокруг», — написал дель Торо.
Режиссер напомнил, что Густафсон оставил после себя «титаническое наследие анимации, восходящее к самым истокам пластилиновой мультипликации и сформировавшее карьеру и мастерство бесчисленных аниматоров», отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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