Умер один из основателей группы Kool & the Gang Дэннис Томас
Сооснователь соул-группы Kool & the Gang Дэннис Томас скончался накануне. Ему было 70 лет. Об этом сообщает агентство Associated Press.
Томас играл на альтовом саксофоне и флейте, а также был перкуссионистом. Последний раз он выходил на сцену 4 июля на открытии сезона в концертном зале Голливуд-боул, передает группа на своей странице в фейсбуке.
Среди самых известных песен Kool & the Gang, основанной в 1964 году, - Celebration, Get Down On It и Hollywood Swinging. Группа дважды была удостоена премии «Эмми», семь раз становилась лауреатом премии American Music Awards. Песни группы также использовались в саундтреках к фильмам, включая «Рокки» и «Криминальное чтиво».
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