Актер Джей Пикетт умер на съемочной площадке
Американский актер Джей Пикетт умер на съемочной площадке «Долины сокровищ», сообщается на странице фильма в Facebook.
По словам одного из продюсеров Джима Хеффела, актер умер во время подготовки одной из сцен фильма. На момент смерти Пикетту было 60 лет. Член съемочной команды Трэвис Миллс поделился, что у Джея Пикетта, вероятно, случился сердечный приступ.
Джей Пикетт стал особенно известен по участию в телесериалах «Менталист», «Морская полиция: Лос-Анджелес» и «Декстер».
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