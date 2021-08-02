Актер Джей Пикетт умер на съемочной площадке

По словам одного из продюсеров Джима Хеффела, актер умер во время подготовки одной из сцен фильма. На момент смерти Пикетту было 60 лет. Член съемочной команды Трэвис Миллс поделился, что у Джея Пикетта, вероятно, случился сердечный приступ.

Джей Пикетт стал особенно известен по участию в телесериалах «Менталист», «Морская полиция: Лос-Анджелес» и «Декстер».

