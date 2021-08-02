Актер Джей Пикетт умер на съемочной площадке

Американский актер Джей Пикетт умер на съемочной площадке «Долины сокровищ», сообщается на странице фильма в Facebook.

Актер Боб Оденкерк рассказал, что перенес сердечный приступ

По словам одного из продюсеров Джима Хеффела, актер умер во время подготовки одной из сцен фильма. На момент смерти Пикетту было 60 лет. Член съемочной команды Трэвис Миллс поделился, что у Джея Пикетта, вероятно, случился сердечный приступ.

Джей Пикетт стал особенно известен по участию в телесериалах «Менталист», «Морская полиция: Лос-Анджелес» и «Декстер».

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Фото: pixabay.com
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